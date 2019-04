Schauspielerin Loughlin plädiert auf nicht schuldig

Im Bestechungsskandal um Zulassungen an US-Eliteuniversitäten haben die Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Mann auf nicht schuldig plädiert. Loughlin und der Designer Mossimo Giannulli erklärten sich am Montag in beiden Anklagepunkten für unschuldig, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Das Ehepaar erschien zur Verlesung der Anklage nicht selbst vor dem Bundesgericht in Boston, sondern reichte über seine Anwälte nur schriftliche Unterlagen ein.