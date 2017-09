Rammbock-Einbrecher stehlen Uhren in Oberuzwil

So genannte Rammbock-Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag aus einer Bijouterie in Oberuzwil SG Uhren und Schmuck im Wert von über 200'000 Franken entwendet. Sie waren mit einem gestohlenen Auto in die Glasfront gefahren, um in das Geschäft zu kommen.

Im Schmuckgeschäft brachen der oder die Täter mehrere Vitrinen auf. Mehr als 100 Uhren wurden entwendet, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Automatischer Alarm bei der Polizei

Kurz vor 2.30 Uhr ging wegen des Einbruchs bei der Polizei ein Alarm los, mehrere Patrouillen wurden losgeschickt.

Das vom Areal eines Autohauses in St. Margrethen SG gestohlene Tatfahrzeug blieb am Tatort zurück. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter – laut Zeugen waren mindestens vier Personen beteiligt – mit einem dunklen BMW mit gestohlenen Kennzeichen geflüchtet sind. Dieses Auto wurde um die Mittagszeit in Bütschwil gefunden. Die Polizei sucht Zeugen. (oli/sda)