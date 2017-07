Polizist wird zwei Jahre nach seinem Tod Vater

Dank der modernen Medizin hat die Witwe eines US-Polizisten mehr als zweieinhalb Jahre nach dessen Tod ein gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Wie die New Yorker Polizei am Mittwoch bekannt gab, kam das durch künstliche Befruchtung gezeugte Mädchen am Dienstag zur Welt. Die Polizei veröffentlichte ein Foto, auf dem die kleine Angelina eine Polizeimütze mit der Aufschrift NYPD trägt.

Widow of NYPD officer killed on duty 2+ years ago gives birth to couple’s daughter after in-vitro fertilization. https://t.co/LV5OyHSPPF pic.twitter.com/xouReSIA2Y — ABC News (@ABC) 26. Juli 2017

Der aus China stammende Polizist WenJian Liu war im Dezember 2014 erschossen worden, als er in Brooklyn in einem Streifenwagen unterwegs war. Seine Witwe Sanny Liu bat die Ärzte mit Blick auf ihren Kinderwunsch darum, das Sperma ihres Mannes einzufrieren. Durch künstliche Befruchtung wurde sie schliesslich schwanger. Angelina ist das einzige Kind des Paares.

Bei dem Angriff in New York war auch WenJian Lius Kollege Rafael Ramos erschossen worden. Der 28-jährige Täter beging anschliessend Suizid. Der Angriff auf die Polizisten löste damals heftige Emotionen aus. Tausende Polizisten kamen zur Beerdigung ihrer Kollegen. Die Witwe berichtete nach Angaben der Polizei, sie habe in der Nacht nach dem Tod ihres Mannes geträumt, von ihm eine Tochter zu bekommen. (chk/AFP)