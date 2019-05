Minus 7,7 Grad in Bern – Bodenfrost bedroht Obst

In der Nacht auf Montag hat Väterchen Frost praktisch die ganze Schweiz im Griff gehabt. Sogar Teile des Südtessins wurden vom Bodenfrost heimgesucht. In Bern sank die Temperatur auf minus 7,7 Grad.

Nur ganz im Osten der Schweiz sorgten Wolken für etwas höhere Werte, wie Meteonews mitteilte. Sonst lagen die Temperaturen vom Genfer- bis zum Bodensee unter dem Gefrierpunkt. Besonders dort, wo der Himmel lange klar war, sackten die Werte ab.

In Payerne VD wurden fünf Zentimeter über der Erdoberfläche minus 5,5 Grad gemessen. Bodenfrost herrschte auch im östlichen Mittelland. Dort wurde es aber nicht so kalt, weil dichtere Wolken eine stärkere Wärmeabstrahlung verhinderten.

«Erhebliche Gefahr» – vor allem für die Pflanzen: Meteorologen prophezeien auch für die kommende Nacht Frost. Bild: wetteralarm.ch

Trotz Nordföhn verzeichnete auch der Süden stellenweise Bodenfrost, so etwa Stabio TI mit minus 1,8 Grad oder Grono GR im Misox mit der gleichen Temperatur. Bodenfrost gab es in Orten, wo der Nordföhn nicht bis zum Boden durchkam.

Die zentralen und östlichen Alpen und Voralpen blieben teilweise vom Bodenfrost verschont, weil noch viele Restwolken vom Sonntag die Abstrahlung dämpften. Chur verzeichnete daher plus 2,7 Grad und Glarus 1,6.

Gefährlich fürs Obst und Gemüse

Zum Boden- kam im Mittelland an vielen Orten der Luftfrost, also Minustemperaturen in zwei Metern Höhe. Das wurde für Obstbäume gefährlich. In Bern-Belpmoos war es auf zwei Metern Höhe minus 4 Grad kalt, am Flughafen Zürich minus 1,5 Grad. In Genf und Basel fiel der Luftfrost mit minus 0,2 Grad geringer aus. Anders im Tessin: Dort gab es in Lugano dank dem Nordföhn warme 9,3 Grad.