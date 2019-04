Macron: Werden Notre-Dame innert fünf Jahren wieder aufbauen

Die Verkündung seiner Reformmassnahmen im Zuge der «Nationalen Debatte» verschob Macron auf unbestimmte Zeit. Im Moment sei nicht die richtige Zeit dafür, sagte der Präsident. Er hatte eine Bürgerdebatte zur Beruhigung der «Gelbwesten»-Krise im Januar ins Leben gerufen und den Franzosen für Mitte April konkrete Ergebnisse versprochen.

Spendenwut in Frankreich

Mehrere französische Firmengruppen und Unternehmensfamilien kündigten Grossspenden für Notre-Dame an, auch der US-Technologieriese Apple stellte Finanzhilfen in Aussicht. Der Luxusmodekonzern Kering des französischen Milliardärs François-Henri Pinault sagte eine Spende von 100 Millionen Euro zu, ebenso wie der Ölkonzern Total. Der Luxus-Konzern LVHM und die Haupteigner des Kosmetikkonzerns L'Oréal, die Familie Bettencourt, wollen je 200 Millionen Euro spenden.

Der Sender France 2 will am Mittwoch ein Klassikkonzert ausstrahlen und dabei weitere Spenden einsammeln. Die Stadt Paris will derweil 50 Millionen Euro bereitstellen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo schlug zudem vor, in den kommenden Wochen eine internationale Geberkonferenz in der französischen Hauptstadt abzuhalten.

Am Mittwoch läuten die Glocken

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bot Frankreich Hilfe an. Deutschland sei bereit, am Wiederaufbau mitzuwirken, «auch mit deutscher Expertise, deutscher Erfahrung», sagte Merkel in Berlin. Die Bilder aus Paris hätten sie «tief berührt». Sie habe Macron «die Anteilnahme der Menschen in Deutschland» übermittelt.

Auch aus zahlreichen anderen Ländern trafen Botschaften der Anteilnahme ein. US-Präsident Donald Trump bekundete seine Solidarität mit Frankreich und bot die Hilfe seiner Regierung beim Wiederaufbau «dieses unersetzlichen Symbols der westlichen Zivilisation» an. Papst Franziskus äusserte die Hoffnung, die schwer zerstörte Kirche werde wieder zu einem «Juwel». Queen Elizabeth II. erklärte, sie sei «tief betrübt».

Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte, die «Tragödie» von Notre-Dame treffe auch die Russen ins Herz. Irans Aussenminister würdigte Notre-Dame als «symbolträchtiges Denkmal des Gebets zu unserem gemeinsamen Gott». Notre-Dame gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs. Berühmt wurde die Kathedrale auch durch den Roman «Der Glöckner von Notre-Dame» von Victor Hugo. Am 24. August 1944 hatte das Glockenläuten von Notre-Dame die Befreiung von Paris von der deutschen Besatzung verkündet.

Am Mittwoch sollen frankreichweit um 18.50 Uhr die Glocken der Kathedralen läuten, um an den Ausbruch des Feuers in Notre-Dame zu erinnern.