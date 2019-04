Luftaufnahme zeigt Pariser Feuerkatastrophe von oben

Die Feuerwehr brachte das Feuer in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle – die Löscharbeiten hielten am Morgen noch an. Kurz vor 10 Uhr gab die Feuerwehr bekannt, das Feuer sei komplett gelöscht.

Das genaue Ausmass der Zerstörungen war in der Nacht noch nicht bekannt. Staatschef Emmanuel Macron hatte am späten Montagabend gesagt, das Schlimmste sei verhindert worden, denn die Fassade und die beiden Haupttürme seien nicht zusammengestürzt.

Luftaufnahme zeigt den Brand von oben. AFP (zum Vergrössern aufs Bild klicken)

Ein Vertreter der Feuerwehr sagte am Montag, die Gebäudestruktur sei «vor der vollkommenen Zerstörung gerettet worden». Die gotische Kirche könne «in ihrer Gesamtheit erhalten» werden, sagte der Leiter der Einsatzkräfte, Jean-Claude Gallet, in der französischen Hauptstadt.

Über Stunden schlugen am Abend Flammen lichterloh aus dem Dachstuhl des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt, über dem monumentalen Sakralbau war eine riesige Rauchsäule zu sehen.

Nach Angaben des Innenministeriums war die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort. Rund 400 Feuerwehrleute versuchten, den Brand einzudämmen.

Bildstrecke: Der Morgen danach