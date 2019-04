Keine Versicherung: Wer bezahlt den Wiederaufbau?

Flammen am Abend, Angst in der Nacht, Trotz am Morgen: Der Brand der Notre-Dame im Rückblick.

Für solche Gebäude gelte der Grundsatz der Selbstversicherung des Staates. Das heisst, dass der französische Staat für den Schadensfall aufkommen muss. Da kommen die zahlreichen Spenden gerade recht.

Bereits haben auch Regionen aus Frankreich Zahlungen versprochen. So sprach Valérie Pécresse, die Präsidentin der Region Île-de-France, von 10 Millionen Euro an Soforthilfe. Das Departement Alpes-Maritimes will ebenfalls 1 Million Euro bezahlen. Dasselbe ist auch aus Toulouse zu hören.

Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will Geld sammeln, um die Kirche wiederaufzubauen. Sie möchte eine internationale Geberkonferenz initiieren, wie sie auf Twitter schreibt. Die Stadt Paris selbst will 50 Millionen Euro für den Wiederaufbau zahlen.

Gegenseitig übertroffen haben sich die Besitzer der Luxusgütermarken Gucci und Louis Vuitton. Der Gucci-Besitzer François-Henri Pinault hat 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau in Aussicht gestellt. Kurz darauf meldete die Familie von Bernard Arnault, dem Besitzer von Luxuslabels wie Louis Vuitton oder Moët Hennessy, 200 Millionen Euro an den Wiederaufbau zu zahlen.

Die beiden sind immer wieder als Donatoren aufgetreten. 2018 spendete Pinault zum Beispiel 3 Millionen Euro für den Erhalt des Hauses, in dem der französische Autor Victor Hugo «Les Misérables» schrieb.

