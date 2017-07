Indische Küstenwache entdeckt 1500 Kilogramm Heroin

Die indische Küstenwache hat nach eigenen Angaben in einem Schiff vor der Westküste des Landes 1500 Kilogramm Heroin entdeckt. Diese Menge dürfte auf dem Schwarzmarkt Millionen von Euro bringen, hiess es in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung der Küstenwache. Ermittler sprächen von der grössten Beschlagnahme von Drogen seit Jahren, meldete die indische Nachrichtenagentur PTI.

Indian coastguard apprehends merchant vessel carrying approximately 1500 kg heroin, valued at about ?3500 crore, off the Gujarat coast pic.twitter.com/K6LXtP2XFD — Times of India (@timesofindia) 30. Juli 2017

Das vermutlich in Panama registrierte Schiff sei am Samstag beschlagnahmt worden, hiess es weiter. Es sei auf dem Weg zur Werft Alang im Unionsland Gujarat gewesen. Die acht Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden.

#IndianCoastGuard seizes approximately 1,500 kilos of #heroin valued at about Rs 3,500 Crore off #Gujarat coast. pic.twitter.com/ACFabOnCDI — All India Radio News (@airnewsalerts) 30. Juli 2017

Indien liegt an einer lukrativen Rauschgiftschmugglerroute, da Afghanistan Hauptproduzent von Opium ist, einem Ausgangsstoff für die Herstellung von Heroin. (chk/AP)