Gotthard nach tödlichem Unfall wieder offen

Reto Pfister, Kommandant der Urner Kantonspolizei, nimmt Stellung zum Unfall. Quelle: SRF

Der Tunnel war in der Folge des Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Nachdem die Polizei Uri zuerst davon ausging, dass die Sperrung bis um 14 Uhr andauert, ist der Gotthard nach vier Stunden Sperrung seit 13 Uhr in beiden Richtungen wieder offen. In Folge von Verkehrsüberlastung muss jedoch noch mit einem Zeitverlust von 30 Minuten gerechnet werden.