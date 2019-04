Extremsportler wurden auf Heimweg getötet

Die drei bei einem Lawinenunglück in Kanada getöteten Bergsteiger befanden sich offenbar auf dem Rückweg nach einer erfolgreichen Gipfelbesteigung. Die Ausnahme-Alpinisten Hansjörg Auer, David Lama und Jess Roskelley hätten am vergangenen Dienstag den Howse-Gipfel im Banff-Nationalpark erklommen, sagten Vertreter der Nationalparkverwaltung am Montag.