Eine halbe Stunde anstehen am Gotthard

Am Abend betrug die Wartezeit in Richtung Süden ungefähr eine halbe Stunde.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Wassen und Göschenen 2 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2019

Wer sich die Ostertage nicht mit nervigen Stunden im Stau verderben will, sollte sich Zeit nehmen für die Reiseplanung. Wer kann, fährt am besten schon früher los. Hier finden Sie die Tipps der Verkehrsexperten.

So richtig stauen dürfte es den Verkehr dann ab Donnerstagmorgen um sieben Uhr. Der Höhepunkt wird zwischen 15 und 23 Uhr sein; dann erwarten die Prognostiker einen Stau mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern sowie mit einer Wartezeit von einer Stunde und 45 Minuten.

Der TCS und das Bundesamt für Verkehr (Astra) gehen nicht davon aus, dass sich der Stau von Gründonnerstag auf Karfreitag auflöst. Auch am Karfreitag ist weiter mit Wartezeiten zu rechnen.

Das Wetter meint es gut

Sollte der Stau die Stimmung trüben, haben die Meteorologen gute Nachrichten. Am Wochenende gibt es mildes Frühlingswetter mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad – zwar teilweise mit Quellwolken und möglicherweise örtlichen Regenschauern am Freitag und Samstag, dafür aber mit Sonnenschein an Ostersonntag.

Weil das beidseits der Alpen gilt, kann man sich den Stau am Gotthard zumindest wettermässig sparen, schreibt Meteonews. In den Skigebieten liegt immer noch viel Schnee und es herrschen perfekte Wintersportbedingungen.