Der neue Rega-Helikopter ist eine Drohne

Die neu entwickelte Rega-Drohne soll selbstständig grossflächige Suchgebiete abfliegen und verletzte, erkrankte oder vermisste Personen ausfindig machen. Rund eineinhalb Jahre hat die Rega an diesem Drohnenprojekt gearbeitet, wie es am Freitag an der Jahresmedienkonferenz der Rega hiess.

Damit stehe ab 2020 ein weiteres Einsatzmittel für die Suche nach Menschen in Not zur Verfügung, betonte die Rega. Bis es so weit ist, stehen aber noch umfangreiche Testflüge an. Bei der Entwicklung des Drohnensystems nutzt die Rega ihre jahrzehntelange Erfahrung mit Suchaktionen aus der Luft. Rund 160-mal pro Jahr finden solche Einsätze statt.

Kein Sichtkontakt zum Piloten nötig

Mit drei Rotorblättern und einem Rotordurchmesser von etwas mehr als zwei Metern sieht die neue Rega-Drohne aus wie ein Mini-Helikopter. Äusserlich hat sie nicht viele Gemeinsamkeiten mit handelsüblichen Multikopter-Drohnen. Sie fliegt ohne Funk- oder Sichtverbindung zum Bodenpersonal. Zudem ist sie mit einem Notfallschirm ausgerüstet.

Bei einem Einsatz fliegt die Drohne in einer Höhe von 80 bis 100 Metern dank Satellitennavigation präzise und autonom grossflächige Suchgebiete auf einer vordefinierten Route ab, wie die Rega erklärte. Hindernissen weicht sie selbstständig aus. Zudem ist sie mit einer Wärmebildkamera und einer Mobilfunkortung ausgestattet.

Bilder: Die neue Rega-Drohne