Behörden sehen Gift-Erpressungsfall in Süddeutschland als gelöst an Der Fall der Gift-Erpressung im süddeutschen Raum nahe der Schweiz ist nach Einschätzung der Behörden so gut wie gelöst: Die Behörden zeigten sich am Samstag überzeugt, am Vortag den Täter gefasst zu haben. Entwarnung für die Bevölkerung gibt es aber noch nicht.

Sie seien «der festen Auffassung», dass es sich bei dem Festgenommenen um den Täter handelt, sagten Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Bei dem 53-Jährigen wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, darunter das in vergifteten Lebensmitteln gefundene Mittel Ethylenglykol. Ausserdem habe der Mann Schuhe und einen Laptop in einem Abfallcontainer entsorgt – sogenannte Verdunkelungshandlungen begangen. Man geht davon aus, dass der Mann ein Einzeltäter sei.

Tat akribisch geplant

Den Behörden zufolge handelt es sich um einen Mann mit «psychischen Auffälligkeiten» und «strafrechtlichen Vorbelastungen». Noch am Samstag wurde der 53-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung – es ist aber auch möglich, dass er sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen wegen versuchter Tötung verantworten muss.

Der Täter habe den Ablauf seiner Tat akribisch geplant, ein komplettes Drehbuch zu dem Fall geschrieben, sagt Uwe Stürmer von der Polizei Konstanz. Er werde dem Haftrichter vorgeführt und ihm drohe eine Anklage wegen räuberischer Erpressung und allenfalls versuchter Tötung.

Hinweise aus Bevölkerung

220 Ermittler der Sonderkommision «Apfel» waren im Einsatz. Sie seien nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf den Mann aufmerksam geworden, hiess es. Die Polizei hatte den 53-jährigen Deutschen am Freitag in einem Mehrfamilienhaus im kleinen Ort in Ofterdingen (Kreis Tübingen) überprüft und festgenommen.

«Um möglichst schnell handeln zu können, haben wir Kräfte per Polizeihelikopter eingeflogen», erklärte Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, gegenüber der Zeitung «Zollern-Alb-Kurier».

Wie es aus Ermittlerkreisen hiess, wurden in der Nacht auf heute kriminaltechnische Untersuchungen vorgenommen. Dabei handelt es sich in der Regel etwa um DNA-Abgleich und Fingerabdrücke. Der Mann habe zu den Vorwürfen bislang geschwiegen, hiess es.

Beim Einkauf weiterhin Vorsicht geboten

Trotz der Festnahme des mutmasslichen Erpressers gibt es aus Deutschland noch keine Entwarnung für Kunden. Mit Blick auf möglicherweise vergiftete Waren rief die deutsche Polizei Samstagmorgen früh erneut zur Vorsicht auf: «Die Verbraucher sollten nach wie vor beim Einkauf wachsam sein», sagte Polizeisprecher Sauter.

Die Menschen beim Einkauf weiterhin auf manipulierte Produkte achten und die Polizei im Zweifelsfall informieren. Es gebe zwar derzeit keine Erkenntnisse darüber, dass der festgenommene 53-Jährige in Supermärkten oder Drogerien mehr vergiftete Lebensmittel als die bereits gefundenen Gläschen mit Babynahrung platziert habe – «die Geschichte ist aber nach wie vor aktuell», fügte Sauter hinzu.

Drohung per E-Mail bereits Mitte September

Der mutmassliche Täter hatte in einer E-Mail an die Polizei, den Konsumentenschutz und mehrere Lebensmittelkonzerne von Mitte September damit gedroht, bis heute 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen.

Er forderte einen niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag. Der Fall schuf allgemein Verunsicherung, zumal der Erpresser keine Angaben dazu machte, welche Produkte und welche Filialen konkret betroffen sein sollen. Gefahndet wurde nach ihm auch im Ausland, vor allem in der Schweiz und Österreich.

Schon Mitte September waren fünf mit Ethylenglycol vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen entdeckt worden. Die Polizei hatte am Donnerstag Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. Danach waren bundesweit Hunderte Hinweise eingegangen. (nxp/sda)