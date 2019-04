«Das Desaster war vermeidbar»

Der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz glaubt das nicht. Nichts deute auf Vorsatz, sagt er. Allerdings: Auch er steht vor vielen offenen Fragen zur Brandursache. Und es gilt durchaus Ungereimtheiten aufzuklären, um festzustellen, wer Schuld trägt. Eine der Merkwürdigkeiten ist, dass um 18.20 Uhr am Montag ein erster Feueralarm in Notre-Dame ausgelöst wurde, daraufhin vom Aufsichtspersonal aber «keinerlei Feuerentwicklung entdeckt wurde», so Heitz. Um 18.43 Uhr gab es dann einen zweiten Alarm. «Und da wurde Feuer am Dachstuhl bemerkt.» Die Ermittlungen werden «lang und komplex», sagt Heitz. Schnelle Antworten gibt es nicht. Und so müssen sich diejenigen, die in Frankreich um das zerstörte Weltkulturerbe trauern, mit dem Glockengeläut trösten, das alle Kathedralen des Landes am Mittwoch als Hommage an den Schwesterbau in Paris angestimmt haben.

Baufirma weist Schuld von sich

Sicher ist, dass die ersten Flammen just an der Stelle des Kirchendachs bemerkt wurden, an der es gerade renoviert wurde. Ein Sprecher der Gerüstbaufirma Europe Échafaudage beteuert: Zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, sei kein Mitarbeiter des Unternehmens mehr auf dem Dach gewesen. Der Betrieb war der einzige von fünf mit der Renovierung betrauten Firmen, dessen Mitarbeiter am Montag auf dem Dach waren. «Der letzte ist um 17.50 Uhr gegangen», so der Sprecher. Da sei auch der Baustellenstrom, eine mögliche Brandquelle, vorschriftsmässig abgeschaltet worden. Dies sei in einem Register festgehalten worden, das in der Sakristei von Notre-Dame hinterlegt war. Die Firma habe zudem der Polizei die Aufnahmen einer Überwachungskamera übergeben. Europe Échafaudage schliesse «jegliche Verantwortung» aus.

Die Ermittler haben zwölf Gerüstbauer befragt, die am Montag auf dem Dach von Notre-Dame arbeiteten. Vor Ort Spuren zu sichern, wird schwierig, da der Dachboden komplett zerstört ist. Damit die Nachforschungen an der Kathedrale überhaupt beginnen können, müssen ohnehin tagelange Sicherungsarbeiten am Mauerwerk abgeschlossen sein. 50 Ermittler sind für Heitz im Einsatz.