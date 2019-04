Brandschutzexperte: «Es hat nicht viel gefehlt»

Und die baulichen Faktoren?

Bei Kirchenbränden hat man normalerweise riesige Dachstühle aus Holz und wenn so ein Holz wie in der Notre-Dame 800 Jahre alt ist, ist es total trocken. Das heisst nicht, dass es leicht entzündlich ist, aber wenn es einmal brennt, brennt es wie Zunder. Und in der Kathedrale sind mehr als 200 Tonnen Blei verbaut, das bei solchen Temperaturen schmilzt und flüssig abtropft. Beim Einsatz selbst muss man die Balance halten zwischen beherztem Löschen und möglichen Schäden durch Wasser, oft macht die Statik da nicht mit.

Wie läuft so ein Einsatz logistisch ab? Man ist im Dienst und dann kommt der Notruf: In einem der bedeutendsten Wahrzeichen Europas brennt es...

Für solche Fälle liegen in den meisten Feuerwehrautos Notfallpläne, die beziehen sich etwa auf das Objekt Notre-Dame oder auf die Kulturgüter in diesem Objekt; da steht auch drin, wo und in welcher Reihenfolge sie aus dem Feuer geholt werden sollen. Offenbar hat das gut funktioniert, die Dornenkrone, die Jesus am Tag seiner Kreuzigung getragen haben soll, ist gerettet worden. So ein Plan ist aber bloss ein Plan. Ob das dann so abläuft, wie es mal geplant war, ist immer die andere Frage. Ich war auch erstaunt, wie ausgesprochen schnell sich dieser Brand ausgebreitet und durch den Dachstuhl gefressen hat.

Es sollen auch Roboter zum Einsatz gekommen sein.

Ja, aber meines Wissens keine Löschroboter, sondern Roboter mit Kameras, die ohne Risiko ein Bild von der Lage im Inneren geben können. Wir sind leider noch nicht so weit, dass es intelligente Löschroboter gibt – da brauchen wir noch fünf, sechs Jahre. Beim Einsatz selbst waren keine Roboter im Einsatz, da hat man sich auf die Brandbekämpfung von innen und aussen durch die Feuerwehrleute beschränkt.