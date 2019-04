Auf Twitter äusserten sich viele Nutzer auch bestürzt über den höchstwahrscheinlichen Verlust der Glasfenster.

Heute hat die Welt wahrscheinlich 3 der schönsten Glasfenster verloren, die je gebaut wurden: - Das Westrose-Fenster (1220) - Das nördliche Rosettenfenster (1268) - Das südliche Rosettenfenster (1260)(Quelle: https://t.co/vPy9IADRn5) #NotreDamepic.twitter.com/Xyfg72Nud5 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 15. April 2019

Einige denken bereits an den Wiederaufbau, als europäisches Projekt, wie das der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir schreibt:

900 Jahre europäische Kultur in Flammen - schlimme Bilder aus #Paris. Hoffen wir, dass niemand verletzt ist und bauen wir dieses Symbol Frankreichs gemeinsam wieder auf. Meine Gedanken sind bei den Einsatzkräften. #Notredameenfeu#NotreDame — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 15. April 2019

Kritik an Ratgeber Donald Trump

US-Präsident Donald Trump twitterte schon kurz nach Ausbruch des Brands seinen Vorschlag für eine rasche Löschung des Feuers: «Es ist schrecklich, das massive Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris zu sehen. Vielleicht könnten fliegende Wassertanker verwendet werden, um es zu löschen. Man muss schnell handeln!»

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2019

Der US-Präsident befand sich zu diesem Zeitpunkt offenbar in der Air Force One auf dem Weg zu einem Besuch im Bundesstaat Minnesota. Wasser aus der Luft abzuwerfen, kam für die Feuerwehr in Paris nie infrage, da dies die Struktur des Gebäudes zerstören könnte, wie das zahlreiche Experten auf Twitter bestätigten, beispielsweise Stéphane Fort von Dassault Aviation:

A ceux qui se demandent pourquoi ne pas utiliser le largage d'eau par avion sur #NotreDame : cela pourrait entraîner l'effondrement de la clé de voûte et de l'intégralité de la structure. Courage aux sapeurs pompiers qui font actuellement le maximum. pic.twitter.com/ZBUzFPZToE — Stéphane Fort (@Stephane_Fort) 15. April 2019

In Minnesota sprach Trump dann von einem «schrecklichen Feuer» in einem Ausmass, das selten jemand gesehen habe. Die Kathedrale sei einer der grössten Schätze auf der Welt, grossartiger als fast jedes Museum auf der Welt, sagte Trump. «Sie ist Teil unserer Kultur. Sie ist Teil unseres Lebens.» Es gebe wahrscheinlich keine andere Kathedrale wie diese auf der Welt.

Eigentlich hat Donald Trump alle Hände voll zu tun mit den Angelegenheiten seiner Regierung: Dauerstreit mit den Demokraten, Kämpfe um die Migrationspolitik, dazu jede Menge aussenpolitische Baustellen. Dennoch scheint der US-Präsident noch offene Kapazitäten zu haben, was Ratschläge in anderer Leute Angelegenheiten angeht. Am Montag meldete sich Trump auf Twitter gleich mehrfach mit derlei Hinweisen zu Wort.

In einem seiner ersten Tweets am Montagmorgen (Ortszeit) hatte der Präsident dem Flugzeugbauer Boeing geraten, den Mittelstreckenjet 737 Max, der nach zwei verheerenden Flugzeugabstürzen mit einem weltweiten Startverbot belegt ist, doch einfach umzubenennen. «Wenn ich Boeing wäre, würde ich die Boeing 737 Max in Ordnung bringen, ein paar grossartige Eigenschaften hinzufügen und dem Flugzeug einen neuen Namen verpassen», schrieb Trump da. «Kein Produkt hat so sehr gelitten wie dieses.» Trump schob hinterher: «Was zur Hölle weiss ich schon?» Er habe vielleicht keine Ahnung von Markenbildung, «aber ich bin Präsident geworden!».