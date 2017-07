Altstadt abgeriegelt – Grosseinsatz der Polizei in Schaffhausen

In der Altstadt von Schaffhausen soll ein Mann mit einer Kettensäge unterwegs sein. Das berichtete zunächst der «Blick» mit Bezug auf Berichte von Leserreportern. Passanten und Anwohner hätten Läden und Wohnungen verlassen müssen.

Die Schaffhauser Polizei hat einen Einsatz auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet bestätigt. Die Altstadt sei abgesperrt worden. Genauere Angaben konnte die Polizei aber noch nicht machen.

Verdeckte Person auf Bahre weggetragen

Ein Augenzeuge berichtet, er sei aus dem McDonald's gekommen, als ein verletzter, circa 50-jähriger Mann aus dem gegenüberliegenden Gebäude herausgekommen sei, der stark am Kopf geblutet habe. Danach habe die Polizei einen weiteren älteren Mann in Handschellen gelegt und abgeführt.

Ein weiterer Leserreporter sagte, eine Person sei auf einer Bah­re vollkommen zugedeckt aus dieser Gegend weggetragen worden.

Türen der Läden verriegelt

Gemäss einem Leserreporter von 20 Minuten sind schwerbewaffnete Polizisten im Einsatz. Die Beamten seien in die Filiale des Buchladens «Weltbild» eingedrungen, so der Leserreporter. Vor der Filiale waren drei Polizeiwagen und ein Krankenwagen. Zurzeit kreise ein Helikopter über der Altstadt.

O. Betscart arbeitet in der Ex Libris Buchhandlung, rund zehn Meter neben dem Tatort. Die Polizei habe ihr um circa 10.30 Uhr gesagt, sie solle den Laden schliessen und die Türen verriegeln. Die Beamten stünden weiterhin gleich vor ihrer Filiale und seien mit Schutzwesten und Gewehren ausgerüstet. Auch Beamte in Zivil stünden bereit.

Rega im Einsatz

«Die Rega ist in Schaffhausen mit zwei Rettungshelikoptern der Basen Dübendorf und St. Gallen im Einsatz», sagte Rega-Sprecherin Ariane Lendenmann auf Anfrage. «Wir wurden alarmiert und gehen deshalb davon aus, dass es Verletzte gibt.»

Update folgt... (mch)