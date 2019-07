42-Jähriger wird aus See geholt und klaut Boot des Retters

Mit einem entwendeten Motorboot hat ein 42-jähriger Mann am Montagnachmittag in Rapperswil zwei andere Boote touchiert und danach ein Pedalo mit vier Personen gerammt. Danach fuhr er in den See hinaus. Die Polizei nahm ihn fest.

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Der 42-Jährige war zuerst mit den Kleidern in den Zürichsee gesprungen und weit hinaus geschwommen. Mehrere Personen am Ufer beobachteten dies, und ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorboot hinaus, um dem Schwimmer zu helfen.