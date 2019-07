42,6 Grad: Ein Tag für die Wettergeschichte

Erstmals 42 Grad in Paris

Erstmals über 42 Grad gab es auch in Paris. In der französischen Hauptstadt war es damit so heiss wie nie zuvor seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. Gemessen wurde die Rekordhitze am Parc Montsouris im Süden der Metropole. Um 16.30 Uhr verzeichneten die Meteorologen dort 42,6 Grad. Der bisherige Rekord liegt bereits mehr als 70 Jahre zurück: Am 28. Juli 1947 wurden in Paris 40,4 Grad gemessen.

Abkühlung im Trocadero-Brunnen gegenüber dem Eiffelturm: Paris erlebte mit 42,6 Grad einen Hitzerekord. Foto: Reuters

Die linksgerichtete Pariser Tageszeitung «Libération» forderte aufgrund der Hitzerekorde ein Umdenken in der Städteplanung: «Wir müssen mehr Land in der Stadt schaffen. Niemand behauptet, dass Bäume in den Städten oder Gärten auf den Dächern von Hochhäusern die einzige Lösung sind. Dennoch ist es eine Tatsache, dass etwa in Frankreich die Oberfläche der Städte zwischen 1982 und 2011 um 42 Prozent zugenommen hat, was zur Versiegelung der Böden führt. Es ist an der Zeit, dass die Kommunalpolitiker mehr Grün in unsere Städte bringen.»

Französischer Rekord Ende Juni

Frankreich stöhnt in diesem Sommer bereits unter der zweiten Hitzewelle – Ende Juni wurde mit 46 Grad der Temperaturrekord für das ganze Land gebrochen. Der Spitzenwert wurde im südfranzösischen Ort Vérargues im Département Hérault am 28. Juni gemessen.

Abkühlung für einen Hund: Die heisseste Zeit des Hochsommers, vom 24. Juli bis 23. August, wird umgangssprachlich Hundstage genannt – abgeleitet vom Sternbild. Foto: Reuters

Wegen der extremen Hitze herrschte am Donnerstag in zahlreichen Départements im Nordosten des Landes Alarmstufe Rot. Innenminister Christophe Castaner erklärte, dass der öffentliche Dienst – also etwa Feuerwehren und Rettungskräfte – komplett mobilisiert worden sei.