36-Jähriger ersticht in Rapperswil-Jona seine Mutter

Bei der Bahnhofunterführung in Rapperswil-Jona kam es am Sonntagnachmittag zu einem Tötungsdelikt. Ein 36-jähriger Mann stach an der Oberseesstrasse auf seine Mutter (57) ein und fügte ihr so schwere Verletzungen zu, dass sie noch vor Ort verstarb, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage bestätigt.