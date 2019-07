33 Autos in Davos aufgebrochen

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Montag schreibt, wurden auf dem Gelände der Davoser Hochgebirgsklinik in der Nacht auf Sonntag 33 Personenwagen aufgebrochen. Betroffen sind Personenwagen von Mitarbeitenden und Patienten, die auf dem Oberdeck und in der Tiefgarage abgestellt waren.