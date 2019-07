27 Tote bei Schiffsunglück vor Honduras

Beim Untergang eines Fischerbootes vor der Karibik-Küste von Honduras kamen mindestens 27 Menschen ums Leben. Neun Personen werden noch vermisst. 55 Insassen hätten das Unglück in der Nähe der kleinen Insel Gayo Gorda überlebt, sagte ein Sprecher der honduranischen Armee am Mittwoch. An Bord waren demnach 91 Menschen.