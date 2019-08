22-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Mollis

Am Freitagabend ist im Kanton Glarus ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoss mit einem Personenwagen schwer verletzt worden. Er starb in der Nacht auf Samstag an den Folgen des Unfalls.

Kurz vor 20 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin auf der Rüfistrasse in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs und hielt vor einem Stoppsignal. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sie ihre Fahrt fortsetzen könne, habe sie geradeaus in die Kanalstrasse fahren wollen, teilte die Kantonspolizei Glarus am Samstag mit.