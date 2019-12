17 Grad in Altdorf – um Mitternacht

Der Föhn erreichte in abgeschwächter Form auch die Höhenzüge des Mittellandes. So wurden auf dem Zürcher Uetliberg 12,8 Grad Celsius gemessen. Im Flachland war es allerdings frisch: Am Flughafen Zürich, der in rund zehn Kilometer Luftlinie Entfernung zum Uetliberg liegt, sanken die Temperaturen auf minus 1,6 Grad.

Grosse Temperaturunterschiede heute in der Früh! Während im nebligen Mittelland die Temperatur stellenweise unter dem Gefrierpunkt liegt (-1.5 Grad am Flughafen Zürich), sorgt der Föhn im Urnerland schon für sehr milde 16 Grad. Mehr Messwerte: https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/Rc1wjdMc5F — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 19, 2019

Der Föhn bläst weiter

Der Föhn bleibt noch weiter aktiv – 20 Grad liegen gemäss SRF Meteo im Bereich des Möglichen. Zudem soll der Föhn an Bewegung gewinnen, insbesondere in der kommenden Nacht und am Freitagmorgen. SRF Meteo rechnet mit Maximalböen von 140 bis 170 Kilometer pro Stunde in den Bergen. Auch in den Tälern seien Böen bis zu 130 Kilometer pro Stunde möglich.

Danach soll es bis auf 1000 Meter hinunter schneien: Am Freitagabend soll eine stürmische Kaltfront für eine deutliche Abkühlung sorgen.

Der Föhn sorgt seit bald zwei Monaten immer wieder für Aufsehen. So viele Föhnphasen wie im November und Dezember habe es bisher eher selten gegeben, schreibt SRF Meteo. Grund seien die zahlreichen kräftigen Tiefdruckgebiete über dem nahen Atlantik.