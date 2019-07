13 Kilometer Stau vor dem Gotthard am frühen Morgen

Nach dem Beginn der Sommerferien war für Urlauber auf der Reise nach Süden am frühen Samstagmorgen erstmal Geduld gefragt: Der Verkehr staute sich kurz vor 7 Uhr bereits auf einer Länge von 13 Kilometern.

Die Wartezeit auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen betrug demnach über zwei Stunden, wie der Verkehrsdienst TCS mitteilte. Als Alternative zum Strassen-Tunnel steht den Reisenden auch die Strasse über den Gotthard-Pass zur Verfügung. Der längsten Wartezeiten erwartet der TCS bis am Samstag um 18 Uhr. An diesem Wochenende begannen auch im Kanton Zürich, dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in den nördlichen Provinzen Hollands die Sommerferien. In den meisten Schweizer Kantonen hatte die lange Sommerferienperiode bereits vor einer Woche begonnen.