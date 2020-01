Woher kommt künftig das Geld? Und wer schützt Meghan und Harry?

Indem sie ihre königlichen Titel behalten und durch ihre Bekanntheit in Grossbritannien sowie in Nordamerika werden ihnen vermutlich viele lukrative Engagements angeboten. Wie in den britischen Medien spekuliert wird, können die besten Redner der Welt bis zu einer halben Million Dollar für eine einzelne Rede bei einer Gala oder anderen Anlässen verlangen.

Medienberichten zufolge hat das Ehepaar in den letzten Wochen auch seine königliche Marke «Sussex Royal» schützen lassen. Zudem reichten sie Markenanmeldungen für Lehrbücher, Schuhe, Kopfbedeckungen, Mäntel, Jacken und sogar Pyjamas ein. Einzelne Medien vergleichen das Herzogenpaar bereits mit Barack und Michelle Obama. Der ehemalige US-Präsident und seine Frau haben sich seit Ende seiner Amtszeit mit Buchverträgen, einem Deal mit dem Streamingdienst Netflix oder öffentlichen Auftritten ein Vermögen erarbeitet.

Vor ihrer Heirat mit Prinz Harry arbeitete die Herzogin als Schauspielerin. Rund 37’000 Pfund soll sie pro Folge in der US-amerikanischen Dramaserie «Suits» verdient haben. Ihr Jahresgehalt wurde damals auf 333’000 Pfund geschätzt. Zudem soll ihr der Lifestyle-Blog «The Tig» 61’000 Pfund pro Jahr eingebracht haben. Mit Auftritten in weiteren Filmen und Werbeverträgen hat sich die Herzogin angeblich ein Vermögen von rund 4 Millionen Pfund angespart.

Die Herzogin spielte in der Serie «Suits» die Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Foto: Ian Watson/Getty Images

Harrys Vermögen stammt laut britischen Medienberichten aus dem Erbe von seiner Mutter, Prinzessin Diana. Sie soll ihm 20 Millionen Pfund hinterlassen haben. Von seiner Urgrossmutter, der Mutter von Queen Elizabeth II, hat er rund 7 Millionen Pfund geerbt. Das Geld befindet sich in einem Treuhandfonds.