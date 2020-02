Weinsteins Verteidigung sät Zweifel

Donna Rotunno, die das mehrköpfige Verteidigerteam des früheren Filmproduzenten anführt, warf Jessica Mann immer wieder vor, sie habe gezielt das romantische Interesse des ihr zugetanen Weinstein ausge­nutzt. An dieser Stel­le setzt sie auch bei Talita Maia an, Manns ehe­­maliger Mitbewohnerin. Wie sie das Ver­hält­nis zwischen Mann und Wein­stein wahrge­nommen habe, will Rotunno wissen. «Sie schien ihn als Person wirklich zu mögen», sagt Maia, einmal habe Mann den Studioboss sogar als ihren «geistigen Seelenverwandten» be­zeich­net.

Jessica Mann ist eine der offiziellen Klägerinnen: Mann (rechts) mit Staatsanwältin Joan Illuzzi-Orbon (links). Foto: Justin Lane (Keystone)

Anschliessend bittet Rotunno ihre Zeugin, sich an zwei ganz bestimmte Tage zu erinnern, an denen sie mit Mann unterwegs war. Es geht um Tage, an denen es zu Über­griffen durch Weinstein gekommen sein soll. Einmal soll Weinstein Mann im Schlafzimmer einer Hotelsuite Oralverkehr aufgezwungen ha­ben, während sich Maia im Nebenraum auf­hielt. Wie sich Mann verhalten habe, als sie auf dem Schlafzimmer gekommen sei, fragt die Ver­tei­digerin. «Sie hat nor­mal auf mich ge­wirkt», sagt Maia, «es gab nichts Ungewöhnli­ches.»

Lauren Young am 6. Februar 2020 vor Gericht. Bild: Mark Lennihan (Keystone)

Auch dieser Satz ist wohl ein Punkt für die Verteidigung. Direkt zu Beginn des Verfahrens hatte die Staatsanwaltschaft eine forensische Psychiate­rin geladen, die erklärte, dass sich Opfer sexueller Gewalt selten so verhielten, wie man das erwarte. Weinsteins Anwälte setzen darauf, dass die Jury diese Experteneinschätzung ignoriert und auf ihr Bauchgefühl hört.

Maia ist ihrer einstigen Freundin längst nicht mehr wohlgesonnen

Zwar kann auch die Staatsanwaltschaft an diesem Montag noch den einen oder anderen Treffer landen. So kommt im Kreuzverhör heraus, dass Talida Maia ihrer einstigen Mitbewohnerin Jessica Mann längst nicht mehr wohlgesonnen ist: Die beiden zerstritten sich so heftig, dass Maia Mann von ihrer Hochzeit auslud. Und Claudia Salinas wird mit ihrer eigenen Aussage gegenüber Ermittlern konfrontiert. Damals hatte sie Weinstein als «Bully» bezeichnet und sein Verhalten als «nicht besonders ethisch» beschrieben. Doch insgesamt geht der Tag an die Verteidigung. Sie hat Zweifel gesät.

Ob diese Früchte tragen, könnte sich schon in der kommenden Woche zeigen. Dann wird sich die zwölfköpfige Jury zu ihren Beratungen zurückziehen.