Seine Recherchen brachten ihn ins Gefängnis

Glaubt man der Moskauer Polizei, dann ging ihr vorgestern ein richtig grosser Fisch ins Netz: Fünf Säcke voll mit einer synthetischen Droge habe man gefunden, heisst es in einer Medienmitteilung, dazu Glasgefässe und Waagen, die offenbar der Produktion des Rauschgifts dienten. «Breaking Bad» – im Zentrum Moskaus? Es darf an dieser Version gezweifelt werden. Denn das angebliche Labor ist die Wohnung eines der bekanntesten investigativen Journalisten Russlands, der sich besonders mit Korruption in der Hauptstadt beschäftigte.