«Epstein erzählte mir, er habe Schmutz über mächtige Leute»

Bei dem denkwürdigen Treffen am 16. August 2018 ging es eigentlich um Epstein und Tesla-Chef Elon Musk. Der Journalist ging Gerüchten nach, wonach Musk den bestens vernetzten Epstein für eine Beratungstätigkeit angeheuert hatte. Nach dem 90-minütigen Gespräch wusste Stewart kaum Brauchbares über die Geschäftsbeziehung zwischen Epstein und Musk. Vielmehr gewann der Journalist den Eindruck, dass Epstein seine Bedeutung betonen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte – ein Verhaltensmuster, das offensichtlich typisch war für den Multimillionär.

Epstein und seine Promi-Freunde

Stewart beschreibt Epstein als einnehmende, charismatische Person, der sich tatsächlich in der Welt der Reichen und Mächtigen bewegte, wie es immer wieder kolportiert worden war. In seiner riesigen Wohnung führte Epstein den Journalisten zu einer Wand, wo viele eingerahmte Fotos mit prominenten Leuten hingen. Dabei zeigte er auf ein Bild mit einem Mann in traditioneller Araberkleidung. «Das ist MBS», sagte Epstein. MBS ist Muhammad bin Salman, Kronprinz von Saudiarabien, der oft bei Epstein zu Besuch gewesen sein soll. Auf einem Tisch sah Stewart andere Fotos, so etwa Epstein mit Bill Clinton oder Epstein mit Woody Allen. Der Ex-Präsident und der Regisseur hatten ihre eigenen Sexskandale.

Im Fall von Epstein geht die New Yorker Staatsanwaltschaft davon aus, dass er in den 2000er-Jahren Dutzende Mädchen missbraucht und zum Sex mit anderen Männern gezwungen haben soll. Der heutige US-Präsident Donald Trump sagte 2002 über seinen damaligen guten Bekannten Epstein, dass der Banker «schöne Frauen» möge und viele von ihnen «jünger» seien. Inzwischen ist längst klar, dass Epsteins Opfer nicht «jünger», sondern minderjährig waren. Angeblich führte Epstein ein «kleines schwarzes Buch», in dem am Ende die Namen von mehr als hundert Mädchen standen.

Im Gespräch mit dem Journalisten soll Epstein seine Vorliebe für junge Frauen und Mädchen verteidigt haben. Die Kriminalisierung von Sex mit Teenagern sei eine kulturelle Fehlentwicklung. In der Geschichte der Menschheit habe es Phasen gegeben, in denen dies gesellschaftlich akzeptiert gewesen sei. Epstein hatte offenbar keine Probleme, über seine Skandalvergangenheit zu sprechen.

Epstein und sein Biografie-Wunsch

Im Gespräch mit Stewart deutete Epstein sein brisantes Insiderwissen an. Er erzählte etwa über prominente Köpfe aus der Tech-Szene im Silicon Valley. Diese seien nicht die strebergleichen Workaholics, wie immer gesagt werde. Er könne bezeugen, dass viele von ihnen Hedonisten mit Drogen- und Sexeskapaden seien.