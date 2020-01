Kleinster beweglicher Mann der Welt gestorben

Der kleinste bewegliche Mann der Welt ist tot. Der 67.08 Zentimeter grosse Khagendra Thapa Magar aus Nepal starb am Freitag in einem Spital an einer schweren Lungenentzündung, wie der Vorsitzende seiner Stiftung, Min Bahadur Rana, mitteilte.

Khagendra Thapa Magar wurde 28 Jahre alt. Das Guinness-Buch der Rekorde erklärte Thapa Magar 2010 zunächst zum kleinsten lebenden männlichen Teenager. Später erhielt er den Titel des kleinsten beweglichen Mannes der Welt.

Noch kleiner ist derzeit demnach nur der 27 Jahre alte Junrey Balawing aus den Philippinen – er hält den Guinness-Rekord in der Kategorie «kleinster nicht beweglicher Mann» und ist sieben Zentimeter kleiner (59.93 Zentimeter) als Thapa Magar. Junrey Balawing. Bild: Keystone/Bullit Marquez