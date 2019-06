In der Zelle zum frommen Schriftsteller geläutert

Er schreibt und schreibt. Zwischendurch füllt er grosse Säle und gibt Interviews, häufig in christlichen Medien. Dort erzählt Thomas Middelhoff (66) von seinem Scheitern und seiner Läuterung. Dem Absturz von einem der bestbezahlten deutschen Manager in die Zelle A 115 der Justizvollzugsanstalt Essen. Es fallen dann Sätze wie: «Ich danke Gott, dass er mich ins Gefängnis geführt hat.» Denn aus dem Gefängnis sei er als neuer Mensch gekommen, der sich und Gott wiedergefunden habe, nach einem Leben hektischer Höhenflüge an der Spitze des Medienriesen Bertelsmann und des Handelskonzerns Arcandor.