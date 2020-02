Gemeinderat tritt im Alter von 100 Jahren zurück Louis Dauny ist der älteste Mandatsträger Frankreichs. Seit 1945 wurde er 13-mal nacheinander gewählt. aru

Daunys gehört dem Gemeinderat seit fast 75 Jahren ununterbrochen an. Foto: Pascal Lachenaud/AFP

Im Alter von 100 Jahren ist die Zeit für den Rückzug aus der Politik reif – dies hat Louis Dauny, Gemeinderat des zentralfranzösischen Dorfes Grands-Chézeaux, so für sich entschieden. Dauny, der im Oktober 100 Jahre alt geworden war, tritt bei den Kommunalwahlen im März nicht erneut an, wie sein Sohn Jean-Charles nun der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Dauny ist der älteste gewählte Mandatsträger Frankreichs. Dem Gemeinderat seines 246-Seelen-Dorfes gehört er seit fast 75 Jahren ununterbrochen an. Seit 1945 wurde er 13 Mal nacheinander gewählt.

Vertreter der Gemeinde beklagten Daunys Ausscheiden als grossen Verlust. Er sei das «Gedächtnis» des Dorfes und kenne dessen Geschichte auswendig, sagte Rathaussekretärin Karine Fillaud. Körperlich sei Dauny zwar ein wenig langsamer geworden, aber im Kopf sei er immer noch «schnell», berichtete sie.

