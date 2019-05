Ganz Grossbritannien ist «over the moon»

Den Vogel hat die «Daily Mail» abgeschossen: 23 Sonderseiten über ein Baby, das bisher keinen Namen hat und von dem es noch keine Fotos gibt – das war selbst in der Royals-begeisterten britischen Yellow Press absolute Spitze.

Die «Mail» wusste immerhin, dass Meghan, die Duchess of Sussex, ihren kleinen Jungen nun doch nicht daheim, in Frogmore Cottage, sondern im Krankenhaus zur Welt gebracht hat, und das auch nicht in der Nähe von Windsor, wie für den Notfall geplant, sondern letztlich nun doch in London. Sie sei aber schon Stunden nach der Geburt wieder daheim gewesen. Ansonsten: Fotos vom Papa, Fotos von der Mama, gemeinsame Fotos ohne Kind, Fotos von Königskindern, Fotos von möglichen Paten. Sehr bunt, sehr schön, sehr erkenntnisarm.