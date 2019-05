Chirurg knöpfte Frauen Hunderttausende Franken ab

Wie bereits vor dem Bezirksgericht Winterthur beantragte der Verteidiger des Beschuldigten, der während der ganzen Prozesse von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, heute Morgen auch vor dem Obergericht einen Freispruch. Der 62-Jährige habe zwar das Geld erhalten. Aber es handle sich nicht um Betrug, denn es fehle die Arglist. Die Erzählungen seien nur einfache Lügen gewesen, welche die Frauen hätten überprüfen können.

Sollte das Gericht seinen Mandanten aber schuldig sprechen, sei er milde zu bestrafen. Vor allem müsse die Strafe zugunsten einer ambulanten Massnahme aufgeschoben werden. Sollte das Gericht gar keine Massnahme verhängen, solle auf den Widerruf der 18 Monate aus dem Berner Verfahren verzichtet werden.

«Raffinierte, perfide Vorgehensweise»

Das Obergericht wies alle Argumente der Verteidigung zurück. Es sprach von einer «raffinierten, perfiden Vorgehensweise». Einer Frau erklärte er seine häufigen Abwesenheiten mit der Arbeit im erworbenen Rebberg. Tatsächlich sass er in der Zeit seine 12-monatige Freiheitsstrafe in Halbgefangenschaft ab.

Unverfroren und mit grosser Hartnäckigkeit habe er Lügen erzählt – jeweils gut abgestimmt auf die jeweilige Frau. Es sei ihm jeweils schnell gelungen, die Frauen emotional an sich binden. Der Mann mit der narzisstisch-dissozialen Persönlichkeitsakzentuierung habe eine grosse kriminelle Energie an den Tag gelegt. Trotzdem reduzierte das Obergericht die erstinstanzliche Strafe von 44 auf 40 Monate. Das Gericht berücksichtigte dabei eine «gewisse Blauäugigkeit» bei den Frauen. So hätten sie dem Mann teilweise noch Geld gegeben, obwohl bereits Zweifel aufgekommen waren.