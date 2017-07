«George kann ziemlich frech sein»

Blonder Schopf mit Seitenscheitel, der Mund zu einem freundlichen Lachen geöffnet: So zeigt sich der britische Prinz George an seinem vierten Geburtstag auf einem Foto des Kensington-Palasts.

Seine Eltern, Prinz William und Herzogin Kate seien erfreut, «dieses wunderschöne Bild zu teilen», twitterte der Kensington-Palast am Samstag. «Sie möchten sich gerne bei allen für die freundlichen Botschaften bedanken, die sie erhalten haben.» Für den Urenkel von Queen Elizabeth II. ist der vierte Geburtstag ein Meilenstein: Er soll im September eingeschult werden.

TRH are very pleased to share this lovely picture, and would like to thank everyone for all of the kind messages they have received.