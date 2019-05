Diese Spinne muss man einfach mögen

Ähnlichkeit zu Trickfilmfigur

Das Tierchen erinnert an die Trickfilmserie «Lucas die kleine Spinne», die vor allem in den sozialen Medien populär ist. Die Spinne Lucas erlebt in kurzen Episoden verschiedene Abenteuer, sucht Freunde und singt Lieder. Mit der Serie soll Kindern und auch Erwachsenen die Angst vor Spinnen genommen werden.