Meisterschaft und Breitensport – Organisiert wird im Emmental, gerannt im Kanton Luzern Die Langnauer OL-Gruppe Skandia plant einen Grossanlass: Bis zu 2000 Läuferinnen und Läufer sollen sich im Herbst 2021 ennet der Kantonsgrenze in Escholzmatt-Marbach auf die Suche nach Posten machen.

Ein OL-Posten im Gebiet Hilfern bei Marbach. Foto: zvg

Im Herbst veranstaltet die OL‐Gruppe Skandia in den Wäldern rund um Langnau den Emmentaler OL mit jeweils 300 bis 500 Teilnehmern aus der Region. «Nun wagt sie sich wieder an ein grösseres Projekt und geht dafür über die Kantonsgrenze in die Gemeinde Escholzmatt‐Marbach», heisst es in einer Medienmitteilung. Laufleiter Christian Oswald, der in Langnau wohnt, erklärt, wie es dazu gekommen ist: «Die Hilfern ist bekannt als Naherholungsgebiet. Sie ist aber auch ein wunderschönes Gebiet für Orientierungslauf.» Bereits 1996 und 2002 hätten dort OL‐Wettkämpfe stattgefunden. Ihn habe es gereizt, dort erneut einen grösseren Lauf zu veranstalten.