Oh, Olive!

Und so gehts:

Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie einige grosse Tomatenscheiben kurz an. Salzen und zur Seite stellen. Kochen Sie Spaghetti al dente. Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und dünsten eine gehackte Knoblauchzehe und einen gehackten Peperoncino sanft an. Geben Sie Oliven bei, gut mischen und dann etwas heisses Pastawasser beigeben. Die Pasta zugeben und Tapenade untermischen. Gehackte Petersilie und Basilikum untermischen. Die Pasta auf den leicht angebratenen Tomatenscheiben anrichten und etwas Zitronensaft darüber geben. Sehr fein sind auch geröstete Pinienkerne darüber. Wie man Tapenade macht, zeigt das folgende Rezept.