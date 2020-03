Bauprojekt in Kandersteg – Nordic Arena soll attraktiver werden Die Swisscom Nordic Arena in Kandersteg will ausbauen. Unter anderem plant sie eine Langlaufbrücke. Martin Natterer

In einem Athletendorf sollen sich Sportler auf ihren Einsatz vorbereiten können. Visualisierung: PD

Es wird sich gar nicht so viel verändern, in und um die bekannte Swisscom Nordic Arena (NNSK) in Kandersteg. Das vorweg. Doch einiges soll mit dem kürzlich bei der Gemeinde Kandersteg eingereichten Baugesuch deutlich besser werden, auch wenn man für bestehende Anlagen fast nur die bisherigen provisorischen Bewilligungen in definitive ändert.