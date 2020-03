Ausfälle wegen Coronavirus – Noch greift der Kanton den Unternehmen nicht unter die Arme Während Basel-Stadt Unterstützungsmassnahmen für Unternehmen angekündigt hat, die wegen des Coronavirus um ihre Existenz fürchten, wartet man in Bern noch ab. Marius Aschwanden , Julian Witschi

Die Berner Kantonalbank erarbeitet Szenarien, um Unternehmen zu unterstützen, die wegen des Coronavirus in Schieflage geraten. Foto: Keystone

Anlässe werden abgesagt, Touristen stornieren ihre Buchungen, Unternehmen brechen die Einnahmen weg. Das Coronavirus ist nicht nur eine gesundheitliche Gefahr, sondern weitet sich immer mehr auch zu einem ernst zu nehmenden wirtschaftlichen Problem aus. Entsprechend werden auch im Kanton Bern die Hilferufe nach staatlicher Unterstützung lauter. Mittlerweile ist auch die Politik aktiv geworden. Einige SP-Grossräte fordern von der Regierung rasche Antworten. Sie wollen wissen, wie der Kanton existenziell bedrohten Unternehmen unter die Arme greifen könnte.

Noch vor einer Woche winkte Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) allerdings ab. Zuerst müsse die Bevölkerung vor den gesundheitlichen Folgen des Coronavirus geschützt werden. Es sei noch zu früh, Aussagen über mögliche Massnahmen zu machen, mit denen die wirtschaftlichen Einbussen der Unternehmen abgefedert werden könnten.

Auch am Donnerstag war nicht viel mehr zu erfahren. Der Kanton prüfe derzeit, was möglich sei, schreibt Kommunikationschef Christian Kräuchi. Aus einer Antwort der Regierung auf eine grossrätliche Anfrage geht bereits hervor, dass keine Beiträge aus dem Kultur- und Sportfonds gesprochen werden können. Dafür fehle die gesetzliche Grundlage. Geprüft werde aber, was im Rahmen einer ausserordentlichen Lage gemäss der Kantonsverfassung sowie des Wirtschaftsfördergesetzes möglich sei, so Kräuchi.

Einen Weg zur Unterstützung zeigten diese Woche die Kantone Basel-Stadt und Zürich auf. In Basel-Stadt hat die Regierung zusammen mit der Kantonalbank ein Hilfspaket für Unternehmen geschnürt, die unter dem Coronavirus leiden. Der Kanton soll für Bankkredite bürgen. Dafür sind maximal 50 Millionen Franken vorgesehen. Die Zürcher Kantonalbank stellt gar 100 Millionen Franken bereit, um Firmen unter die Arme zu greifen, die wegen der Corona-Krise unverschuldet in einen Liquiditätsengpass geraten.

Ob so etwas auch in Bern möglich wäre, ist unklar. Die Kantonalbank arbeite zusammen mit verschiedenen Stellen an Szenarien, spruchreif sei aber noch nichts, heisst es am Donnerstag bei der BEKB. Denkbar wäre ferner, dass wie in Basel staatliche Infrastrukturbetreiber notleidenden Unternehmen die Rechnungen für Strom, Wasser oder Telecomdienstleistungen stunden könnten.