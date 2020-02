Grand Prix Migros Adelboden – Nils Bircher mit der Tagesbestzeit Am Ausscheidungsrennen des Grand Prix Migros fuhren über 600 Kinder mit.

Siegerpodest Knaben Jahrgang 2004: 1. Rang Nils Bircher (Mitte) , 2. Rang Andi Grossen (links) , 3. Rang Niklas Trummer rechts, 4. Rang Jan Wittwer Schwarzenburg (rechtsaussen). Foto: PD

Dass der Anlass am weltberühmten Weltcupberg stattfand, mag mit ein Grund sein, dass sich Teilnehmer aus der ganzen Schweiz an den Start begaben. Das warme Wetter stellte die rund 100 Helfer vom Skiclub Adelboden vor schwierige Aufgaben. Einmal mehr gab es viel Lob vonseiten Swiss-Skis, wie auch von den Eltern für die ­gelungene Organisation. Während sich die 8- bis 10-Jährigen auf der kleinen und die 11- bis 16-Jährigen auf der grossen Piste massen, starteten die 6- bis 7-Jährigen ohne Zeitdruck und ohne Rangierung in der Kategorie Minirace. Die schnellsten vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten an der Rangverkündigung beim Bodenschulhaus das Ticket für das grosse Finale in Obersaxen am 26. bis 29. März.