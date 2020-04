Wort zum Sonntag – Nicht (nur) ich, sondern (auch) du! Vikar Christoph Furrer mit seiner Botschaft für Ostern. Christoph Furrer

Sie fällt auf ihre Knie, die Füsse vermögen sie nicht mehr zu tragen. Die Finger sind kalt. Sie spürt sie kaum noch. Ein Schauder der Angst überfällt sie. Ihr Atem ist flach und schnell. Das Herz rast so unaufhörlich, dass es ihr aus der Brust springen will. Im Gleichen steht die Welt still.

In sich gekehrt kauert sie auf dem trockenen, kargen Boden. Nur sie und dieser alte, knorrige Olivenbaum, der mit seiner Schönheit und Ruhe ihre Not und Verzweiflung surreal erscheinen lässt. Eine kleine Feldsteinmauer umfriedet den Ort. Sie nimmt beides nicht wahr.