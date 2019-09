Nicht mutig genug

YB benötigte ein paar Minuten, um sich von diesem Fehlstart zu erholen, doch manchmal genügt ein feiner Spielzug, um sich aus der Umklammerung zu befreien. In der 14. Minute schlug Lustenberger einen starken Schnittstellenpass, Roger Assalé sprintete den Innenverteidigern Portos davon und holte gegen Torhüter Augustin Marchesin einen Penalty heraus. Nsame verwandelte in Abwesenheit des vorerst geschonten Hoarau mit einem wuchtigen Hocheckschuss zum überraschenden Ausgleich.

Die deutliche Steigerung

Besonders viel Stilsicherheit verlieh das 1:1 den Gästen allerdings nicht. Es war weiter Porto, das aufs Tempo drückte und sich ausgezeichnete Torchancen erspielte. Ein Kopfball des dominanten Captains Danilo Pereira prallte an den Innenpfosten, doch kurz darauf waren die Young Boys ausgespielt. Erneut verteidigten sie ungenügend, am Ende des herrlichen Angriffs schob Soares den Ball aus drei Metern ins leere Tor.

Normalerweise ist Soares Reservist, er profitierte davon, dass sein Trainer Sergio Conceicao eine umfassende Kadersichtung betrieb und mehrere Ersatzkräfte nominierte.

Die stark ersatzgeschwächten Young Boys, die gleich auf sechs verletzte Stammkräfte verzichten mussten, jedenfalls waren mit dem 1:2 zur Pause grosszügig bedient. Es gelang ihnen in den ersten Hälfte kaum, Akzente zu setzen. Sie offenbarten Qualitätsmängel in der Defensive, Abstimmungsprobleme im Aufbau und blieben im Angriff grösstenteils ohne Entschlossenheit.

Weil sie sich aber erheblich steigerten, durften sie bis zum Schluss auf einen Punktgewinn hoffen. Das 1:2 bei einem keineswegs restlos überzeugenden FC Porto vor knapp 33'000 Zuschauern ist ein ehrenvolles Ergebnis, in der Europa League folgen nun die wegweisenden Heimspiele gegen die Glasgow Rangers sowie Feyenoord, das am Donnerstag in Glasgow 0:1 verlor.

Bereits am Sonntag empfängt Meister YB den Leader Basel zum nationalen Gipfeltreffen. Der FCB brillierte am Donnerstag mit einem 5:0 in der Europa League gegen den russischen Leader FK Krasnodar. Jenes Krasnodar übrigens, das im August im Drachenstadion nach einem couragierten Auftritt 3:2 gewonnen hatte – und dafür sorgte, dass der grosse FC Porto für einmal an der Europa League teilnehmen muss.