Zivilstand: Verwitwet

Es ist nicht so, dass man Witwen nicht mag. Oder gar meidet. Es ist bloss so, dass sie irgendwie nicht reinpassen in eine Gesellschaft, in der man immerzu positiv und dynamisch und selfiefröhlich sein soll. Witwen sind nicht instagram-idyllen-tauglich. Oder wie es Cornelia Kazis sagt: «Sie sind die Verkörperung dessen, was einem Paar im schlimmsten Fall passieren kann, nämlich, dass der eine Partner stirbt.» Witwen sind eine Art Mahnmal.