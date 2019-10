ZHAW setzt Tierversuche «wenn unabdingbar» fort

Die ZHAW habe rein analytische Laborarbeiten in Auftrag gegeben, stellte die Fachhochschule klar. Von den Tierversuchen habe die ZHAW zu keinem Zeitpunkt gewusst.

Deshalb stellte die Fachhochschule auch ihre Zusammenarbeit mit der Wädenswiler Pharma-Firma Inthera Bioscience AG ein, welche die Tests in Deutschland in Auftrag gegeben hatte. Inthera wiederum kündigte die Kooperation mit dem deutschen Versuchslabor.

Halsbänder für Wildtiere

Gänzlich aus Tierversuchen aussteigen will die ZHAW nun jedoch nicht, wie sie auf Anfrage bekannt gab. Trotz Alternativmethoden seien Untersuchungen an Tieren immer noch unverzichtbar, hiess es bei der Medienstelle. Die ZHAW will Tierversuche aber nur durchführen lassen, wenn sie für die Lösung von komplexen Problemen unabdingbar sind.

Forschungsprojekte mit Tieren seien an der ZHAW sehr selten - und wenn, mit tiefem Schweregrad. So werden etwa Halsbänder für Wildtiere getestet oder es gibt Projekte mit Fischzuchten. Diese Tests müssen Schweizer Tierschutzstandards entsprechen und immer auch vom Gesetzgeber bewilligt werden.

Blutverschmierte Hundezwinger

Ein Beitrag der Sendung «Kassensturz» von Fernsehen SRF brachte ans Licht, dass das deutsche Labor Hunde schlimmsten Versuchen aussetzt - im Auftrag der Schweizer Pharma-Firma aus Wädenswil. Viele Tiere verendeten in blutverschmierten Zwingern. Die Aufnahmen stammten von einem Mitarbeiter einer Tierschutz-Organisation. Anfang Jahr hatte er sich als Pfleger ins Labor eingeschleust.

