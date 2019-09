«Wir sind die letzte Generation, die Lärm mit Leistung gleichsetzt»

Was Mercedes ­anfasst, wird schnell. Seit 2014 der Turbo-Hybrid-Motor in die Formel 1 kam, finden die Gegner kein Mittel gegen das Team mit Sitz im englischen Brackley. In dieser ­Saison ging die silberne Rekordjagd weiter: acht Rennen, acht Triumphe, sechs Doppelsiege. Es ging ein Aufschrei durch die Formel 1: ­Alles langweilig! Seither geschah ­Wundersames. In sechs Grands Prix gab es nur noch zwei Siege durch Lewis Hamilton. Zufall?