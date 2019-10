Wie Iqbal Khan zu seinem Grundstück in Herrliberg kam

An der Busenhard­strasse in der Goldküstengemeinde Herrliberg leben zwei Bankmanager, die in den vergangenen Wochen weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben: Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam und sein früherer Konzernleitungskollege Iqbal Khan, der für das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft zuständig war und heute bei der Konkurrentin UBS arbeitet. Am Millionenhang oberhalb des Zürichsees liegt eine der Ursachen des Streits zwischen den beiden Alphatieren begraben.