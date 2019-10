Wenn ein «tsch» einen Orgasmus auslöst

Seit 1992 sind die beiden Deutschen aus Freiburg, die so gerne in der Schweiz spielen, unterwegs. Sie zeigen die Welt so, wie sie ihnen erscheint: als komplett verrückte Vorstellung. Der Abend beginnt in barocken Farben und gemessenem Schritt, unter Allongeperücken treten Oropax auf. Dann gehen die ersten Witze den Bach runter. Und schon sind wir dort, wo uns das Programm haben will: im Tiefland des Humors, wo man die Butter mit der Geige aufträgt. Ist eben: ein Streichinstrument.

Schlagfertigkeit kann wehtun

So gehen Oropax mit jedem Objekt um, das ihnen auf ihrem Weg durch das Programm begegnet: Sie prüfen alles auf jede mögliche und unmögliche Bedeutung. Auf ein paar Buchstaben mehr oder weniger kommt es hier nicht an. «Wo bist – du denn», ruft Volker. Und Thomas erscheint mit dem Duden. Hier sind alle Wörter drin, mit denen die Komiker spielen. «Schlagfertigkeit» ist ein solches Wort. Es kann richtig wehtun. Denn der Schlag geht bei Oropax oft unter die Gürtellinie.

Genitalien sind überhaupt auf Buchstaben empfindlich. Schon ein «tsch» löst bei Volker einen Orgasmus aus, aus irgendwelchen Gründen. Aber Gründe brauchten Oropax nie, um etwas auf die Bühne zu bringen. Andere Kalauer sind wiederum ausgesucht harmlos: es zeigt sich der Geh-heim-Agent Pinski, wir hören von der kahlköpfigen GmbHaar, und uns begegnet natürlich der Mönch, der in jeder Show seinen Auftritt bekommt mit seinem «Hallo hallo hallo, ich bün oin Mönch». Diesmal hat er ein Update bekommen, der Mönch ist eine Frau.