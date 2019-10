Was nach der Wende versäumt wurde

«Der Sozialismus hat ­verloren, der Kapitalismus hat ­gewonnen», hiess es damals im «New Yorker», Francis Fukuyama prophezeite der freien Marktwirtschaft wie der liberalen Demokratie eine alternativlose Zukunft. Millionen Osteuropäer nutzten die gerade erstrittenen Freiheiten, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Internationale Finanzorganisationen und ­lateinamerikanische Schuldnerländer beschlossen 1989den «Washington Consensus», der eine strenge Austeritätspolitik vorsah und ­Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung empfahl. Schon im Herbst folgte die erste postkommunistische Regierung in Warschau den Empfehlungen und verordnete Polen eine «Schocktherapie».

Auch Linke aus der Gewerkschaft Solidarno?? und Anhänger der katholischen Soziallehre unterstützten das neoliberale Reformprogramm. Damals erreichte Polen pro Kopf lediglich ein Drittel des Bruttoinlandprodukts (BIP) der EU, zweieinhalb Jahrzehnte später bereits zwei ­Drittel. In nur 25 Jahren habe sich der Abstand zum Westen halbiert, schreibt der Historiker Philipp Ther in seinem neuen Buch «Das andere Ende der Geschichte». «Diese Konvergenz, auch bei den Einkommen, ist aussergewöhnlich. Zuletzt hatte im 19. Jahrhundert Deutschland gegenüber England, dem Vorreiter der Industriali­sierung, ähnlich stark aufgeholt.»

Allerdings, fügt Ther hinzu, habe das wilhelminische Kaiserreich den Wohlstand für den Aufbau eines Sozialstaates genutzt, während in den Ländern Ostmitteleuropas die Sozialleistungen von 1990 bis 2015 reduziert wurden. Erst die derzeit in Polen regierende rechtskonservative PIS hat mit dem Kindergeldprogramm «500 Plus» die Lage vieler Familien deutlich verbessert. Zugleich gefährdet sie mit Reformen die Unabhängigkeit der Justiz, versucht, Bildungsanstalten und Medien auf Linie zu bringen, verschärft nationalistische und anti-liberale Propaganda. Ist auch das postkommunistische Muster­land der neoliberalen Transformation auf dem Weg in die «illiberale Demokratie»?

Die grosse Transformation

Die Gegenwart sieht anders aus, als es die triumphalistisch Verblendeten, aber auch die intelligenten Reformer nach dem Ende des Kalten Krieges erwartet hatten. Der Frage, was da schiefgelaufen sei, spürt Philipp Ther in sechs Essays nach. Sie gehören zu den interessantesten unter den vielen neuen Zeitdiagnosen. Ther verbindet Sozial- und Politikgeschichte mit Anschauung. Er kennt sich in Berlin ebenso aus wie in Prag und Warschau, Washington oder Wien, wo er lehrt. Und vermeidet Rechthaberei wie Bescheidwissertum.

Ther greift Überlegungen Karl Polanyis auf, der in «The Great Transformation» (1944) die Umwandlung traditioneller Gesellschaften in liberale Marktwirtschaften untersucht hatte. Polanyi ging in seinem Buch von einer Pendelbewegung zwischen dem Prinzip des freien Marktes und dem «sozialen Schutzbedürfnis» aus, das befriedigt werden muss, wenn eine tief greifende Umwälzung nicht aus dem Ruder laufen soll.