Warum das Emmental ein Kebab-Mekka ist

Mehmet Fehimli musste lange suchen. Über ein Jahr schaute er sich nach einem passenden Lokal um, wo er Kebabs verkaufen kann. Dann stiess er auf das Gebäude in Lützelflüh. Dort, wo Christian Howald dreissig Jahre lang ein Radio- und TV-Geschäft führte, gibts in Zukunft Dürüms. Fehimli führte zuvor 15 Jahre das Restaurant Nordsüd in der Aarbergergasse in Bern, ausserdem war er auch in Biel als Gastronom tätig. Auf die Frage, warum er es nochmals wissen wolle, erklärt der 60-Jährige, dass es bis zu seiner Pensionierung noch einige Jahre dauere, also müsse er noch irgendetwas tun.